Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 24 декабря 2025Интернет и СМИ

Переспавшая с отцом и сыном девушка забеременела и стала причиной раздора в семье

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bob Riha Jr / Getty Images

Пользовательница Reddit с ником One-Dragonfly-5474 рассказала о разыгравшейся в ее семье драме, виновником которой оказался ее 46-летний муж. Он признался жене в измене с 19-летней бывшей девушкой их сына.

«Он сказал, что роман начался полгода назад, но поначалу это была просто тайная переписка, однако затем все вышло из-под контроля. Он также назвал ее имя — Эмили, но оно поначалу мне ничего не сказало. И тогда он уточнил: "Эмили — девушка Джеймса". Джеймс — наш 18-летний сын, а Эмили — его бывшая, с которой он расстался пару месяцев назад после отношений длиною в год», — написала автор.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Она добавила, что Эмили всегда была желанным гостем в доме семьи, и женщина к ней очень привязалась. Известие о том, что роман с Джеймсом закончен опечалило его родителей, которые постоянно повторяли сыну, что им не хватает ее визитов.

«Мой муж заявил, что решил рассказать мне все сейчас, потому что две недели назад Эмили призналась ему, что беременна, но не уверена, кто отец. Она сказала, что это может быть он, а может быть и Джеймс», — написала женщина.

По словам автора, они с мужем пытаются делать вид, что ничего не произошло, чтобы не портить детям рождественские каникулы, однако женщина понимает, что рано или поздно ей придется рассказать Джеймсу об этой ситуации. Изменивший супруг вызывает у нее только отвращение, однако на развод она пока не решилась.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о семейной драме, разыгравшейся 20 лет назад по вине его отца. Тогда мужчина начал приставать к молодой жене собственного 23-летнего сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Мошенники начали красть данные через новогодние поздравления

    Пленный украинский боец рассказал об охране дезертиров ВСУ

    Влияние возможных переговоров Путина и Макрона на соглашение по Украине оценили

    Женщина прожила две недели с мертвым возлюбленным

    Переспавшая с отцом и сыном девушка забеременела и стала причиной раздора в семье

    В России предложили фон дер Ляйен обменяться санкциями

    Военный высказался о модернизации российского оружия в зоне спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok