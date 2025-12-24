Переспавшая с отцом и сыном девушка забеременела и стала причиной раздора в семье

Пользовательница Reddit с ником One-Dragonfly-5474 рассказала о разыгравшейся в ее семье драме, виновником которой оказался ее 46-летний муж. Он признался жене в измене с 19-летней бывшей девушкой их сына.

«Он сказал, что роман начался полгода назад, но поначалу это была просто тайная переписка, однако затем все вышло из-под контроля. Он также назвал ее имя — Эмили, но оно поначалу мне ничего не сказало. И тогда он уточнил: "Эмили — девушка Джеймса". Джеймс — наш 18-летний сын, а Эмили — его бывшая, с которой он расстался пару месяцев назад после отношений длиною в год», — написала автор.

Она добавила, что Эмили всегда была желанным гостем в доме семьи, и женщина к ней очень привязалась. Известие о том, что роман с Джеймсом закончен опечалило его родителей, которые постоянно повторяли сыну, что им не хватает ее визитов.

«Мой муж заявил, что решил рассказать мне все сейчас, потому что две недели назад Эмили призналась ему, что беременна, но не уверена, кто отец. Она сказала, что это может быть он, а может быть и Джеймс», — написала женщина.

По словам автора, они с мужем пытаются делать вид, что ничего не произошло, чтобы не портить детям рождественские каникулы, однако женщина понимает, что рано или поздно ей придется рассказать Джеймсу об этой ситуации. Изменивший супруг вызывает у нее только отвращение, однако на развод она пока не решилась.

