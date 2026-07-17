DM: Необычное землетрясение с очагом залегания ноль километров произошло у берегов США

У берегов США зафиксировали необычное землетрясение, об этом сообщает Daily Mail.

Подземные толчки магнитудой 3,9 зарегистрировала Геологическая служба США (USGS) у побережья Флориды. Примечательным оказалось то, что очаг залегания находился на глубине ноль километров.

Представитель службы пояснил изданию, что такие колебания более характерны для взрыва, нежели для землетрясения естественного происхождения.

В статье отмечается, что вероятной причиной стал экспериментальный взрыв во время военных испытаний. Подобное событие произошло в том же месте в 2021 году, когда ВМС США устроили взрыв рядом с авианосцем USS Gerald Ford.

Ранее, 9 июля, мощное землетрясение произошло в Чехии. Его магнитуда достигала 5,5 — сейсмологи считают это сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

