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05:38, 17 июля 2026Экономика

У берегов США зафиксировали необычное землетрясение

DM: Необычное землетрясение с очагом залегания ноль километров произошло у берегов США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Globallookpress.com

У берегов США зафиксировали необычное землетрясение, об этом сообщает Daily Mail.

Подземные толчки магнитудой 3,9 зарегистрировала Геологическая служба США (USGS) у побережья Флориды. Примечательным оказалось то, что очаг залегания находился на глубине ноль километров.

Представитель службы пояснил изданию, что такие колебания более характерны для взрыва, нежели для землетрясения естественного происхождения.

В статье отмечается, что вероятной причиной стал экспериментальный взрыв во время военных испытаний. Подобное событие произошло в том же месте в 2021 году, когда ВМС США устроили взрыв рядом с авианосцем USS Gerald Ford.

Ранее, 9 июля, мощное землетрясение произошло в Чехии. Его магнитуда достигала 5,5 — сейсмологи считают это сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

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