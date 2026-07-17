Россиянам назвали самые перспективные направления для роста зарплат в IT

Эксперт Цуцких: Заметнее всего в ИТ зарплаты растут у специалистов грейда «тимлид» и выше

Заметнее всего в отечественной IT-сфере зарплаты растут у ведущих специалистов грейда «тимлид» и выше, а также тех, кто занимается машинным обучением и искусственным интеллектом, рассказала старший консультант по подбору персонала Selecty Екатерина Цуцких. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что за год зарплаты этих специалистов выросли на 10-15 процентов.

По данным исследования компании, российский рынок ИТ-специалистов переживает период стагнации, а возможности быстрого роста доходов за счет перехода из одной компании в другую стали ограниченнее. Медианные зарплаты в ИТ показали рост всего на 4 процента за прошедший год.

Цуцких рассказала, что положительная динамика сохраняется прежде всего у специалистов в востребованных направлениях: ими остаются сфера искусственного интеллекта и работа с данными. Внедрение этих технологий, по ее словам, требует новых навыков, поэтому в них сохраняется дефицит кадров, несмотря на то, что в среднем по отрасли кадровый голод перестал быть проблемой.

«Особенно востребованы ведущие DevOps- и MLOps-инженеры, которые отвечают за инфраструктуру, внедрение моделей машинного обучения и вывод ИИ-решений в промышленную эксплуатацию. По сравнению с предыдущим годом зарплатные предложения для таких сотрудников росли гораздо быстрее рынка — на 10-15 процентов, в то время как средняя зарплата увеличилась только на 4 процента», — отметила консультант.

Медианная зарплата такого middle-специалиста с опытом 3-6 лет составляет порядка 345 тысяч рублей в месяц, а более опытного senior-специалиста с опытом от 6 лет — 446 тысяч рублей Екатерина Цуцких старший консультант по подбору персонала Selecty

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что более высокий рост показывают только зарплаты Python-разработчиков в грейде middle, у которых есть опыт работы и знания в области ИИ. С начала 2025 года, всего за год, их медианные зарплаты выросли на 40 процентов: с 279 тысяч рублей в месяц до 393 тысяч рублей. Эксперт заметила, что схожего роста не показала ни одна другая ИТ-специальность и грейд — так, зарплаты Python-разработчиков в грейде senior выросли только на 4 процента: с 453 тысяч рублей до 453 тысяч рублей в месяц.

Цуцких объяснила, что такой высокий спрос связан с сокращением бюджетов ИТ-компаний: при ограниченных ресурсах многие работодатели выбирают нанимать менее опытных, но перспективных middle Python-разработчиков с опытом работы от 3 до 6 лет.

«Наиболее уязвимой к снижению зарплат оказалась профессия ручного тестировщика. Специалисты с опытом более 6 лет потеряли 15 процентов от медианной зарплаты за год. В 2025 году они получали 336 тысяч рублей в месяц, а год спустя — только 285 тысяч рублей за тот же срок», — сообщила консультант.

Еще год назад оптимальной стратегией для роста дохода ИТ-специалиста была смена работодателя примерно раз в 1,5 года. Это позволяло прибавлять к окладу 30-50 процентов. В 2026 году такой подход, скорее, не даст результата, если исключить ML-разработчиков и специалистов по работе с данными. Поэтому самая надежный путь повысить оклад в текущих реалиях ИТ-рынка — планомерно расти внутри компании Екатерина Цуцких старший консультант по подбору персонала Selecty

В заключение Цуцких сообщила, что в ближайший год сложно ожидать резкого изменения зарплатных вилок или спроса на разработчиков. Специалист посоветовала кандидатам обратить внимание на прокачивание навыков в ML и AI в своих рабочих процессах, поскольку развитие этой технологии будет только ускоряться.

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