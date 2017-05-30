Число жертв прошедшего в Москве и Подмосковье урагана достигло 16

Число жертв прошедшего 29 мая в Москве и Подмосковье урагана увеличилось до 16 человек. Данные о гибели 11 человек в Москве и трех в Московской области привели в Следственном комитете, передает ТАСС. В то же время подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил о пяти жертвах, пишет РИА Новости.

Точное число пострадавших и нанесенный стихией ущерб уточняется. Известно, что среди жертв стихии есть один несовершеннолетний.

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Ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщали, что в результате урагана в Москве пострадали почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы, 108 остаются в больницах.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром прошел в Москве и предместьях города во второй половине дня в понедельник, 29 мая. В разных концах города стихия уничтожала деревья, рекламные щиты, остановки общественного транспорта. Ураган также задел крышу Сенатского дворца Кремля