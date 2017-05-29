Очередь к мощам Николая Чудотворца устояла перед непогодой

Дождь и шквалистый ветер в столице не повлияли на длину очереди к мощам Николая Чудотворца. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на совместный пресс-центр Русской православной церкви и городского правительства.

По информации пресс-центра, на 17:00 мск конец очереди находился в районе дома 12-14 по Фрунзенской набережной. В 14:30 мск, до того, как разыгралась непогода, было зафиксировано аналогичное расположение.

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Мощи святителя Николая Чудотворца были доставлены в Москву из Бари (Италия) 21 мая. Они пробудут в столичном храме Христа Спасителя до 12 июля, затем отправятся в Санкт-Петербург, а 28 июля вернутся в Бари.

29 мая в Москве прошел сильный ливень, который сопровождался порывами шквалистого ветра. Ветер сломал несколько деревьев и обрушил рекламные конструкции в ряде районов города. Жертвами стихии, по последним данным, стали 11 человек. Сообщалось также о 70 пострадавших.