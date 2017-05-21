Мощи святителя Николая Чудотворца доставили в Москву

Спецрейс из итальянского города Бари доставил в Москву мощи святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту Внуково собрались верующие столичных приходов, чтобы встретить святыню. У некоторых в руках цветы и иконы.

В храме Христа Спасителя, куда мощи прибудут к вечерней службе прямо из аэропорта, их передадут патриарху Кириллу. Здесь они пробудут до 12 июля, а с 13 июля по 28 июля отправятся в Санкт-Петербург.

Часть мощей хранится в выполненном из благородных металлов ковчеге, который покрыт защищенным стеклом. Почти тысячу лет до этого святыня хранилась в замурованной гробнице нижней церкви базилики в Бари, под мраморной плитой весом более 30 тонн.

Договоренность о передаче Русской православной церкви части мощей святого была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском в феврале 2016 года.

Николай Чудотворец (Николай Угодник) — один из самых почитаемых христианских святых. Согласно житию, он родился в Малой Азии (ныне территория Турции) в III веке. Был архиепископом. Является покровителем путешествующих, заключенных и сирот.

