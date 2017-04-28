Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию

Частицу мощей святителя Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию из папской базилики в итальянском Бари. Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, передает ТАСС.

«Это событие происходит впервые во всей истории пребывания святых мощей святителя Николая в городе Бари. Они никогда не покидали этого города. Мощи находятся под спудом, то есть они замурованы под землей. Тем не менее специально для этого события часть мощей была извлечена из-под спуда, и она будет доставлена в Москву», — сказал он.

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Мощи будут находиться в России с 21 мая по 28 июля. В Москве они будут храниться в храме Христа Спасителя, в июле их перенесут в один из центральных храмов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска 12 февраля 2016 года.

Святитель Николай — один из самых почитаемых святых в христианском мире. Он почитается как чудотворец, является покровителем путешествующих, заключенных и сирот, на Западе его считают покровителем практически всех слоев общества.