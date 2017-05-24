Путин приложился к мощам Николая Чудотворца

Президент России Владимир Путин заехал в храм Христа Спасителя, где приложился к мощам святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим глава государства вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами. Как передавал «Интерфакс», первые лица страны посетили резиденцию предстоятеля РПЦ в Чистом переулке в перерыве между двумя совещаниями, посвященным экономическим вопросам.

Мощи святителя Николая Чудотворца доставили в Москву 21 мая из итальянского города Бари. В российской столице они пробудут до 12 июля, а с 13 июля по 28 июля отправятся в Санкт-Петербург. Затем вернутся в Италию.

Прибытие мощей вызвало ажиотаж среди верующих: очередь к святыням составляет несколько километров, а поклонились им, по данным на 23 мая, более 25 тысяч человек.