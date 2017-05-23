Мощам Николая Чудотворца за первый день поклонились 25 тысяч человек

В первый день пребывания мощей Николая Чудотворца в московском храме Христа Спасителя им поклонились более 25 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поток людей во вторник стал менее интенсивным, однако количество людей все еще растет, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Отмечается, что очередь к храму начинается у Крымского моста, неподалеку от станции метро «Парк культуры». В оперативном штабе по организации помощи паломникам заявили, что каждому верующему в среднем приходится ждать возможности поклониться мощам не менее четырех часов.

Верующие стали прибывать к храму в ночь на 2 мая. К открытию ХХС в 13:00 мск очередь растянулась на несколько километров. До 12 июля мощи останутся в Москве, после чего их на несколько дней доставят в Санкт-Петербург. Охрану святыни осуществляет Росгвардия.

Частицу мощей святого доставили в Россию из папской базилики в итальянском Бари. Это первое перемещение мощей с конца XI века, когда итальянские купцы украли большую часть останков святителя из храма города Миры.

Николай Чудотворец (Николай Угодник) — один из самых почитаемых христианских святых. Он считается покровителем путешествующих, заключенных и сирот.