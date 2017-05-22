Километровую очередь к мощам Николая Чудотворца сняли с квадрокоптера

Очередь из верующих, которые пришли в столичный Храм Христа Спасителя поклониться мощам Николая Чудотворца, сняли с квадрокоптера. Видеозапись опубликовал телеканал «360».

Отмечается, что люди стали прибывать еще ночью, и к открытию храма очередь растянулась на несколько километров. До 12 июля мощи святого останутся в Москве, а с 13 по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге. Частицу мощей святого доставили в Россию из папской базилики в итальянском Бари. Это первое перемещение мощей с конца XI века, когда итальянские купцы украли большую часть останков святителя из храма города Миры и перевезли их в его родной город.