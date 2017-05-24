Путин и Медведев поздравили патриарха Кирилла с именинами

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 24 мая.

Глава государства и премьер прибыли в рабочую резиденцию патриарха в Чистом переулке в перерыве между двумя совещаниями, посвященным экономическим вопросам, уточняет агентство.

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Путин подарил священнослужителю книгу XIX века на старославянском языке «Житие Николая Угодника», а премьер – «Рассуждение о языке Саввиной книги» Вячеслава Щепкина.

После патриарх кратко пообщался с главой государства за закрытыми дверями.

Ранее в среду стало известно, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на закрытом заседании избрали почетных граждан города. Ими стали патриарх Кирилл и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ноябре прошлого года российский лидер вручил патриарху Кириллу орден «За заслуги перед Отечеством» I степени во время празднования юбилея предстоятеля РПЦ в храме Христа Спасителя.