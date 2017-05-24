Валентину Матвиенко и патриарха Кирилла избрали почетными гражданами Петербурга

Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присвоено звание почетных граждан Санкт-Петербурга. Об этом сообщил спикер заксобрания города Вячеслав Макаров, передает ТАСС в среду, 24 мая.

По его словам, голосование было тайным. Оба кандидата получили по 45 голосов депутатов городского парламента (всего их в заксе 50 — прим. «Ленты.ру»). «Это рекордный результат», — сказал Макаров.

На соискание почетного звания в этом году были выдвинуты девять человек, в том числе режиссер Александр Сокуров и певица Эдита Пьеха. Кандидатуру Валентины Матвиенко предложила городская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда», патриарха Кирилла — общественная организация «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга».

24 апреля местное отделение «Справедливой России» обратилось к спикеру Совфеда и предстоятелю РПЦ с просьбой снять свои кандидатуры с конкурса. Эсеры отметили, что их заслуги перед Петербургом бесспорны, «однако во многом предопределяют результаты голосования городского парламента в их пользу».

Также они напомнили, что в список претендентов в тринадцатый раз вошла Эдита Пьеха, «с ранней юности живущая в Санкт-Петербурге и посвятившая все свое творчество» городу.

Почетное звание присваивается за вклад в культуру, науку и экономику города с 1993 года. Получить его могут только те, кто прожили в Северной столице не менее десяти лет. В частности, его обладателями стали академики Дмитрий Лихачев и Жорес Алферов, президент России Владимир Путин и актриса Алиса Фрейндлих. Согласно региональному закону, статус дает право законодательной инициативы, кроме того, его обладателей обязан безотлагательно принимать губернатор.