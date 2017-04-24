Матвиенко попросили сняться с конкурса на звание почетного гражданина Петербурга

Петербургское отделение «Справедливой России» попросило спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла снять свои кандидатуры с конкурса за звание почетного гражданина города. Об этом сообщается на сайте партии в понедельник, 24 апреля.

«Заслуги патриарха Кирилла и сенатора Валентины Матвиенко перед Санкт-Петербургом бесспорны, однако во многом предопределяют результаты голосования городского парламента в их пользу», — говорится в сообщении

Помимо них, среди претендентов числятся выдающиеся ученые, артисты и спортсмены, которые «по духу давно являются почетными гражданами Санкт-Петербурга», отмечают эсеры.

Они подчеркивают, что в список претендентов на присвоение звания в тринадцатый раз вошла певица Эдита Пьеха, «с ранней юности живущая в Санкт-Петербурге и посвятившая все свое творчество» городу.

Под обращением к патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко подписались глава регионального отделения партии Марина Шишкина, а также трое депутатов петербургского заксобрания от СР — Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова.

2 марта сообщалось, что кандидатуру Матвиенко выдвинула общественная организация «Жители блокадного Ленинграда», кандидатуру патриарха Кирилла — Союз ректоров вузов Петербурга. Эдиту Пьеху в список внесли союз концертных деятелей и общественное движение содействия развитию социальной сферы «Воля Петербурга».

Двух новых почетных граждан выберет парламент Санкт-Петербурга перед Днем города, который отмечается 27 мая. Это звание присваивается за вклад в культуру, науку и экономику города. Получить его могут только те, кто прожили в Северной столице не менее десяти лет.