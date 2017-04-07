Жириновскому присвоили звание «Почетного старейшины» Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому отличительный нагрудный знак и удостоверение «Почетного старейшины народа», передает в пятницу, 7 апреля, «Интерфакс».

По данным агентства, торжественная церемония состоялась в городе Туркменбаши, где политик находится в составе российской делегации. Также Жириновскому подарили туркменские национальные халат (дон), тельпек (традиционный головной убор) и кушак.

Российский политик, в свою очередь, признался, что всегда испытывал особую симпатию к туркменскому народу, являющемуся «наследником и хранителем прекрасных мудрых традиций, передающихся из поколения в поколения и заложенных в основу национального менталитета».

Отмечается, что Жириновский отправился в Туркменистан по приглашению председателя парламента республики Акджы Нурбердыевой. В частности он планировал посетить международный спортивный конгресс «Азиада-2017: международное сотрудничество во благо мира и развития», который открылся 7 апреля.

В мае 2015 года президент России Владимир Путин наградил Жириновского орденом Александра Невского.