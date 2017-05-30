Следственный комитет уточнил число жертв московского урагана

Жертвами урагана, который прошел накануне в Московском регионе, по уточненным данным, стали 15 человек. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, 10 человек погибли в столице, 5 — в области. Среди жертв есть несовершеннолетние. Около 200 человек пострадали от стихии. Двое малолетних детей, девочка и мальчик, получили черепно-мозговые травмы, врачи борются за их жизни.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве днем в понедельник, 29 мая. В разных районах города были зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что все последствия непогоды будут ликвидированы в течение двух дней.