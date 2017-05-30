Собянин назвал сроки ликвидации последствий урагана

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки устранения последствий урагана в Москве, сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, что в течение двух дней все последствия будут ликвидированы. В настоящее время работают на ликвидации последствий около 30 тысяч человек и пять тысяч единиц техники. Так что силы и средства есть», — сказал Собянин.

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По словам градоначальника, в Москве погибли 11 человек, более 100 пострадавших в состоянии разной степени тяжести находятся в больницах. По предварительным данным, повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 240 зданий и около двух тысяч машин.

Ранее подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил о пяти погибших в области.

По данным МЧС, ураган обесточил более 300 населенных пунктов. Также произошла задержка в движении поездов и аэроэкспрессов.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве днем в понедельник, 29 мая. В разных районах города были зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.