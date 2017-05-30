В МЧС подсчитали ущерб от урагана

Обрушившийся в понедельник, 29 мая, на Центральную Россию ураган повредил кровли более чем 180 зданий, от стихии пострадали более 1,9 тысячи машин. Об этом, как передает ТАСС, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС.

В частности, были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного роддома, получили повреждения более 1,9 тысячи единиц личного автотранспорта и один пассажирский автобус.

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Произошла задержка в движении более 130 пассажирских поездов пригородного сообщения, 23 пассажирских поездов дальнего следования, отменены четыре аэроэкспресса Внуковского направления, на наземном участке Московского метрополитена были задержаны пять составов.

Кроме того, по данным ведомства, ураган обесточил более 300 населенных пунктов — 16,5 тысячи жилых домов с населением свыше 44 тысяч человек и почти 1,4 тысячи дачных домов.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве во второй половине дня. В разных районах города были зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.

По последним данным, в результате урагана в столице погибли 11 человек. За медицинской помощью обратились 168 человек, госпитализированы 146.