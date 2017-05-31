МЧС уточнило данные о разрушениях от урагана

МЧС России уточнило данные о разрушениях, нанесенных ураганом в Москве и Подмосковье 29 мая. Было повалено более 20,5 тысячи деревьев и повреждено более 320 крыш домов, сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за аварий были отключены от электроснабжения более 300 населенных пунктов, 16,5 тысячи жилых и 1,3 тысячи дачных домов. В МЧС также подсчитали скорость ветра во время урагана, она составила до 30 метров в секунду.

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Были повреждены также почти 2,5 тысячи машин, включая один автобус. Из-за стихии пришлось задержать более 50 авиарейсов, 130 электричек, 23 пассажирских поезда дальнего следования и пять составов московского метро. Были отменены четыре аэроэкспресса во Внуково. Упавшие деревья ограничили движение по 20 московским улицам.

Из-за упавших деревьев и рекламных конструкций было ограничено движение по 20 улицам Москвы.

«Вопросы жизнеобеспечения пассажиров решены компаниями-перевозчиками в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Информирование пассажиров проводилось диспетчерскими службами аэропортов через call-центры и авиакомпаниями посредством обзвона и sms-информирования», — добавили в МЧС России.

Жертвами урагана, по уточненным данным Следственного комитета, стали 15 человек. 10 человек погибли в столице, пять — в области. Среди жертв есть несовершеннолетние. Около 200 человек пострадали от стихии.