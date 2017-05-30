Просчет, авось и сам виноват

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Почему столица оказалась не готова к шквальному ветру и кто за это ответит

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Перевернутая остановка общественного транспорта после урагана на Кировоградской улице. В результате происшествия погиб один человек. Накануне в городе был объявлен "желтый" уровень опасности из-за предстоящей грозы и сильного ветра. Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

По данным столичных властей на устранение последствий урагана, унесшего жизни 15 человек, потребуется два дня. Коммунальные службы со вчерашнего дня работают в усиленном режиме, распиливая упавшие деревья и восстанавливая крыши домов. В столичных больницах остаются 108 пострадавших. Еще сотни горожан подсчитывают затраты на ремонт своих поврежденных машин и оценивают возможности обращения в суд с исками к коммунальщикам. В соцсетях же обсуждают насколько правильно действовали экстренные службы и скольких людей удалось бы спасти при более эффективной работе МЧС по предупреждению жителей.

Невосполнимые потери

В Следственном комитете России и в администрации Подмосковья во вторник уточнили общее число погибших от стихийного бедствия — 15 человек. Из них 10 — в черте города, и еще пятеро в Подмосковье. Самой младшей из них всего 11 лет: девочка из поселка Кратово Раменского района Московской области погибла от удара дерева, которое упало на нее. Вообще, именно падения деревьев стали самой частой причиной смертей во время урагана. Так, дерево рухнуло на 62-летнюю Нину Андрееву, когда пенсионерка шла по улице Наримановская (район Богородское, ВАО). Женщина получила тяжелые травмы, оказавшиеся смертельными: в частности, по словам очевидцев, у Нины Ивановны был открытый перелом ноги. Другая трагедия в Восточном округе столицы произошла на 7-й Парковой улице (район Измайлово). 20-летняя москвичка, студентка Дарья Антонова шла вместе с подругой, когда на них рухнул ствол дерева — ураган вырвал его с корнем. Подруге Даши повезло — она уцелела, а саму девушку, по словам очевидцев, ствол буквально разрубил пополам; кроме того, у нее была оторвана ступня.

Жертвами стихии стали два спортсмена. 17-летний Валерий Гудков, игрок футбольной команды «Водник», погиб при падении дерева. Стихия оборвала жизнь еще одного молодого футболиста — 20-летнего Павла Самойлова, студента 2-го курса географического факультета МГУ и игрока команды «Satino Athletic». Он, по некоторым данным, также погиб под упавшим деревом неподалеку от родного ВУЗа — на площади Джавахарлала Неру.

Несколько человек погибли во время урагана в столичных парках: так, 36-летняя Екатерина Синельникова и 37-летний Андрей Темников стали жертвами падения деревьев в Нескучном саду (район Якиманка, Центральный округ Москвы). Неподалеку от сада, на набережной Москвы-реки, под обломками рухнувшей беседки погибли 28-летний Сергей Смирнов и неизвестная женщина (по данным отдельных источников — его ровесница). Еще одна жертва стихии, о личности которой пока ничего не известно — это 26-летняя девушка, которая погибла на территории ВДНХ, рядом с павильоном №36 (Музей кино). По одним данным, она каталась на велосипеде, по другим — на роликовых коньках. Ее смерть наступила в результате падения дерева.

Впрочем, смертельная опасность исходила не только от деревьев. Недалеко от храма на улице Братцевская (район Северное Тушино, СЗАО) шли ремонтные работы. Рабочие сложили железные листы и во время бури они разлетелись в разные стороны. Один из них попал в 57-летнего Ивана Бабия, нанеся ему смертельные травмы. Ветер вырывал из земли даже остановочные павильоны. В районе дома №32 по Кировоградской улице (Чертаново, ЮАО) опрокинутая конструкция придавила 65-летнего Николая Котова. Попытки прохожих вызволить мужчину не увенчались успехом: он скончался до приезда врачей. В соцсетях активно распространялась информация, что эта вина дорожников, так как у павильона не было специальных зацепок-якорей. Однако в Мосгортрансе претензии не принимают. «Остановочный павильон, разрушенный в результате урагана, был установлен в строгом соответствии с существующими нормами по размещению таких конструкций», — заявили в пресс-службе предприятия.

По следам стихии

«Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалены 14 тысяч деревьев, — сообщил в полдень столичный мэр Сергей Собянин на своем Telegram-канале. — На ликвидации последствий стихии работают около 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники».

Из 146 человек, поступивших в столичные медучреждения с различными травмами, полученными из-за урагана, в больницах остаются 108, в том числе 22 ребенка. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. У большинства пострадавших: ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы. У нескольких пациентов повреждения позвоночника, травмы в области груди и живота.

В Подмосковье, по данным МЧС, без света остаются более 30 населенных пунктов. Однако в ведомстве подчеркивают, что в социально значимых объектах региона электроснабжение уже восстановлено. Больше всего бригад энергетиков сконцентрировано на востоке и юго-востоке области: в Орехово-Зуевском, Ногинском, Щелковском районах и в Коломне. Ураганным ветром в области повалило больше трех тысяч деревьев. Повреждены 322 автомобиля, кровли 42 жилых домов и одного роддома.

По словам очевидцев, во вторник Москва превратилась в большой лесоповал. И работы для коммунальщиков еще очень и очень много. Так, в одной только Марьиной роще ликвидацией последствия урагана занимаются 28 бригад рабочих.

«По окончательным подсчетам всего в районе упало 97 деревьев, 20 из них уже полностью распилены и вывезены. Также у нас случилось происшествие на 2-й улице Марьиной Рощи — возле дома 14 упавшее дерево запуталось в проводах, — рассказал замдиректора ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» Ярослав Казаков. — Однако уже приехала автовышка, и в данный момент мы ликвидируем последствия».

В Люблино упавших деревьев вдвое больше — 168. Кроме того коммунальщики там восстанавливают крыши на трех жилых домов. «Одно дерево обрушилось на ворота психиатрической больницы №13 на Ставропольской улице. Пострадавших нет, все обломки оперативно убрали с территории», — отметили в районной управе.

Первым делом коммунальщики расчистили выезды со дворов для машин горожан и спецтехники. Но и до сих пор не у каждого поваленного дерева можно встретить рабочих. В управах замечания граждан терпеливо выслушивают и просят подождать.

В особо сложных случаях (когда при разборе завала есть риск повредить имущество) помощь коммунальщикам оказывают сотрудники МЧС. Всего по словам заместителя столичного главка спасательного ведомства Андрея Мищенко, к ликвидации последствий привлечено больше тысячи человек из пожарного гарнизона и 170 единиц техники.

«Наша задача, во многом, в том, чтобы работа рабочих ни привела к возгораниям, телесным повреждениям и прочим неприятностям, — рассказал «Ленте.ру» один из привлеченных к ликвидации пожарных. — В условиях городской инфраструктуры и максимальной спешки легко не заметить какой-нибудь провод под напряжением и полоснуть по нему бензопилой».

А вас предупреждали?

К работе спасателей и пожарных при ликвидации последствий у горожан вопросов не возникает. Вчера, по словам Андрея Мищенко, они отреагировали на 4,5 тысячи сообщений о происшествиях. Однако многие оказались недовольны тем, как было организовано предупреждение населения непосредственно перед приходом бури.

В частности, люди ожидали получения смс-уведомления с предупреждением об опасности и простой инструкции: куда идти и что делать.

Отметим, что буквально за несколько дней до трагедии, 24 мая, Госдума приняла в третьем чтении законопроект об использовании сетей сотовой связи и СМИ для оперативного информирования граждан о ЧС. До настоящего времени, в России как оказалось, нет четкого и эффективного регулирования в данной сфере, что порой приводит к печальным последствиям.

«Все операторы сегодня имеют соответствующие договоры с МЧС, но только на федеральном уровне, — рассказал «Ленте.ру» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. — С региональными управлениями такой заключил, по моему, только Мегафон. Другие операторы обещали подобные договоры заключить еще несколько лет назад, но так этого и не сделали».

Новый закон, по словам Кускова, мог бы стать основанием для сокращения бюрократической цепочки передачи оперативной информации. «Нужно, чтобы все было быстро, просто и понятно, — отмечает эксперт. — Техническое оборудование для этого имеется. Главное — это понимание, что людей нужно предупреждать перед наступлением опасности, а ни когда уже летят деревья и крыши. И делать это адресно».

Вчера предупреждение об ураганном ветре поступило от Гидрометцентра в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве в 12:30 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе главка спасательного ведомства. Через пять минут информация была передана «органам исполнительной власти и организациям города». И только начиная с 13:30 было «организовано информирование населения». Другими словами, коммунальщики могли получить информацию и предпринять какие-то превентивные меры на час раньше, чем остальные горожане.

В Главном управлении МЧС по Москве подчеркивают, что предупреждение о сильном ветре для смс-рассылки было все же направлено трем крупнейшим операторам сотовой связи («Мегафон», «Билайн» и «МТС»). Представители этих компаний подтвердили ТАСС получение запроса от МЧС и его исполнение.
Однако там не разъяснили, почему эти сообщения получили далеко не все абоненты в Москве и области.

«МЧС само определяет когда и в какие районы города должны быть разосланы сообщения. Возможно, что причина в этом», — отметил Денис Кусков.

В МТС же вообще рассказали, что спасательное ведомство вполне могло проинформировать их клиентов самостоятельно, без участия оператора «с помощью специальной платформы и контент-провайдера».

Применительно к нынешнему урагану, по словам Кускова, имеющаяся система предупреждения показала все свои недостатки и, вероятно, теперь, на волне общественного возмущения, необходимые организационные меры государством наконец-то будут приняты.

Форс-мажор или халатность

Тем времен, москвичи и жители Подмосковья, чье имущество и здоровье пострадало от летающих крыш и падающих деревьев пытаются оценить перспективность исков к коммунальным службам.

«За деревья несет ответственность организация или физическое лицо, в чьем ведении находится земельный участок, — рассказала «Ленте.ру» адвокат из компании «Гражданские компенсации» Ирина Фаст. — Существуют нормы и требования к деревьям, растущим на городских территориях, включая требования безопасности для окружающей инфраструктуры и для людей. В случае, если деревья им не соответствовали, а экспертиза установит, что именно по этой причине произошло падение, то виновное лицо будет нести ответственность за причиненный ущерб в полном объеме».

Экспертиза, по ее словам, аналогичным образом поможет и в случае с падением металлических конструкций.

Но не все так просто, отмечает юрист. «В любом случае — как с деревьями, так и с конструкциями — в законодательстве есть понятие форс-мажорных обстоятельств и в этой ситуации задачей следственных органов будет определить есть ли они здесь или именно халатное отношение к соблюдению норм и правил привлекли к повреждению имущества», — заключила Фаст.

По словам другого адвоката, Олега Сухова вчерашний ветер «превышал ураганный уровень, то есть носил характер природного катаклизма».

«В таких обстоятельствах к ответственности можно привлечь только тех чиновников или компании, которые должны были сделать то, что от них требуется, чтобы предотвратить ущерб, но не сделали это, — говорит он. — Например, если коммунальщики не отремонтировали кровлю, которую сорвало ветром. Что касается дерева, упавшего на машину, то ответственность коммунальщиков возможна в том случае, если оно и до этого представляло угрозу, однако никто не обратил на это внимания».

Агрессивные американцы

Этот ураган показал, что основная угроза для людей и их имущества исходит, как не печально, от зеленых насаждений — от тех самых городских деревьев, которые так преображают бульвары, улицы и дворы. О том, почем московские деревья валятся при каждом сильном порыве ветра «Ленте.ру» рассказал кандидат биологических наук, заведующий лабораторией Московского региона ВНИИ охраны природы Борис Самойлов.

Из года в год московские ураганы валят в основном американские клены и тополи, но последних становится все меньше и меньше. А, вот, американцы, напротив преобладают в дендрологической картине города, особенно во дворах и вдоль улиц. Многие деревья уже на пределе — срок их жизни 50-60 лет, редко больше. А вообще надо сказать, что большинство московских кленов, тополей и других деревьев по возрасту и состоянию таковы, что их устойчивость к внешним воздействиям (вроде ветра) ослаблена. Закономерно, что они вылетают не только во время ураганов, но и от ветра средней силы.

Виновата в этом, конечно, не природа, а человек. Если бы у нас за древесными насаждениями ухаживали, как положено, а аварийные деревья удаляли бы вовремя, такого не происходило бы. В таком полуживом состоянии они не представляют никакой ценности для экосистемы. Биологическая активность у них низкая, листовая биомасса гораздо меньше нормы, корневая система гниет. В условиях города такие деревья не нужны. У нас же они стоят годами. Никто их не убирает — ждут, пока они сами упадут. И вот результат.

Беда в том, что слабая устойчивость деревьев во многом обусловлена модой на тотальную зачистку газонов. Из городской почвы год за год удаляются все биологические вещества — сгребают всю опавшую листву, выстригают траву. В почву эта органика не возвращается. В результате, идет подгнивание корневой системы, гниль распространяется в стволы и дерево становится аварийным. В этом во многом повинны наши коммунальные службы, которые из года в год уничтожают городские экосистемы. Не только деревья, но и все живое потихоньку исчезает. Скоро у нас в Москве будет как в той песне: «Здесь птицы не поют, деревья не растут». Все идет к этому, к сожалению.

Американский клен вообще — дерево-сорняк, крайне устойчивое и агрессивное. Они размножаются самосевом и вырастают где угодно. Как борщевик Сосновского, который заполонил подмосковные поля. Это растения одного порядка, только то травянистое, а это древесное, больше разницы нет. Если такой клен вырос, лет 60 под ним ничего расти не будет. Он под себя не пускает даже траву. Под этими кленами, если смотреть внимательно — мертвый грунт. Чем быстрее мы от них избавимся, тем лучше. Во многих европейских городах была программа по их удалению. У нас такой программы нет и даже если какой-нибудь разумный человек вместо этого американца самостоятельно посадит что-то еще, его оштрафуют на солидную сумму. У нас эти клены защищают, а они валятся людям на головы.

Сажать на место древесных сорняков лучше рябины, березы, черемухи, все что угодно из местного. Местные породы выдерживают и морозы, и засуху, и уход за ними не такой сложный. И по экологической эффективности они на порядок лучше любых «иностранцев». Если говорить про ЦАО, где упало особенно много деревьев, там надо сажать деревья, которые выдерживают экстремальные условия: липы, остролистные клены, красные дубы, хвойные деревья, в частности, колючие ели, которые не боятся ни загазованности, ни пыли. Успех зависит от того, кто этим будет заниматься. Вы, наверное, заметили, что на Тверской и вдоль Садового кольца посадили сухостойные деревья. Если такие же специалисты будут «озеленять» Москву и дальше, то что бы мы ни сажали, все так и будет улетать при ураганах.

Все это будет продолжаться, пока зеленым хозяйством Москвы будут заведовать менеджеры. Раньше у нас было Управление лесного хозяйства, где были профессионалы: лесоводы, озеленители. Сейчас все решают менеджеры, для которых главное — сколько денег освоить и в какие сроки. А что там дальше — жизнь покажет. Вот она нам и показывает, к чему мы пришли.

Сергей Лютых
Алексей Стейнерт
Дмитрий Сидоров

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