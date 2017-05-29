Бастрыкин постановил провести проверки по фактам гибели людей из-за урагана

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин постановил провести процессуальные проверки по фактам гибели людей в результате урагана в Москве и Московской области. Об этом говорится в пресс-релизе, в понедельник, 29 мая, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений всесторонне изучить и установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата СКР проконтролировать ход и результаты этих проверок», — говорится в сообщении.

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Как отмечают в СКР, по предварительным данным в различных районах от травм, полученных в результате падения деревьев и разрушения различных конструкций семь человек погибло в Москве и 11-летняя девочка — в Раменском районе Московской области.

Между тем в департаменте здравоохранения Москвы подтвердили информацию о гибели 11 человек в столице. По информации ведомства, число пострадавших достигло 50, среди них есть дети.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в столице в понедельник. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.