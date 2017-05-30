Ликсутов подсчитал выдержавшие ураган остановки в Москве

Только один из девяти тысяч остановочных павильонов в Москве не выдержал шквалистого ветра, который обрушился на город 29 марта. Об этом сообщил вице-мэр столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, передает ТАСС.

По его словам, всего в городе 11 тысяч остановок, на девяти тысячах из них есть павильоны. «Только один павильон не выдержал удара стихии, и, к сожалению, это привело к трагическим последствиям — погиб мужчина», — отметил вице-мэр.

В пресс- службе Мосгортранса сообщили агентству, что строение, не выдержавшее удара стихии, было установлено в строгом соответствии с существующими нормами. В компании пообещали оказать содействие правоохранительным органам при расследовании обстоятельств и причин инцидента.

Ливень с порывами шквалистого ветра обрушился на Москву 29 мая. Жертвами стихии, по уточненным данным, стали 10 человек в столице и 5 — в области. Около 200 пострадали. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что все последствия непогоды будут ликвидированы в течение двух дней.