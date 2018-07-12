Российского альпиниста убило камнем на Кавказе

Альпинист из Петербурга попал под камнепад во время похода в Кабардино-Балкарии и погиб. Об этом рассказал директор базы «Безенги» Алий Алаев изданию «Фонтанка».

Инцидент произошел, когда группа из четырех альпинистов спускалась с вершины Архимед в Черекском районе. На самого старшего участника группы, 50-летнего Дмитрия Матушкина, свалился большой камень, в результате чего он скончался. Его тело на вертолете доставили в город Нальчик, а трое других путешественников спустились с горы самостоятельно.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Алаев уточнил, что группа была зарегистрирована на базе как туристическая, а не как альпинистская и что они самостоятельно проходили все тропы.

В июне российский альпинист из Рязани умер в походе в Северной Осетии. 17 июня группа рязанских альпинистов, совершавших восхождение на гору Казбек, вызвала спасательный отряд после того, как один из путешественников потерял сознание. Он альпинист не дождался помощи и умер из-за отека легкого.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!