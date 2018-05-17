Российский альпинист погиб на Эвересте

Путешественник из Башкирии погиб при попытке покорить Эверест из-за горной болезни и переохлаждения. Об этом сообщает РИА Новости.

Альпинист из Уфы Рустем Амиров, который несколько раз совершал восхождение на Эльбрус, пик Ленина и Хан-Тенгри, писал о своем путешествии в Instagram. Последний пост, в котором он сообщал, что готов к «решающему штурму вершины», был опубликован 13 мая.

О гибели альпиниста сообщила его жена Галина Амирова. «Последний раз я с ним говорила 12 мая, он прислал фотографии и написал в WhatsApp впечатления. Его Instagram веду я, так как в горах плохая связь. Мне сегодня позвонили и сообщили о его гибели. Сообщили, что он не дошел до конца вершины немного. Потерял сознание из-за переохлаждения и горной болезни. Несколько других альпинистов смогли спасти, а его — нет», — поделилась супруга погибшего с РИА Новости.

Также Амирова рассказала, что тело мужа на родину не привезут и похоронят в Гималаях.

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В мае 2016-го порядка 30 альпинистов, пытающихся покорить Эверест, пострадали от обморожения и высотной болезни в период с 11 по 23 мая. Индиец Субхаш Паул (Subhash Paul) скончался в ночь на 23 мая, когда вместе с проводником спускался с вершины. Предположительная причина смерти — горная болезнь.