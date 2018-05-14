Безногий пенсионер вскарабкался на Эверест

Пожилой китаец стал первым инвалидом с двумя ампутированными ногами, покорившим Эверест. Об этом сообщает China Plus.

В понедельник, 14 мая, 70-летний Ся Бойю совершил восхождение со стороны Непала. Потерявший обе ноги из-за обморожения во время первой попытки покорить вершину, пенсионер не отчаялся и завершил начатое даже будучи инвалидом.

Ся Бойю поднялся на гору на следующий день после того, как команда альпинистов зафиксировала веревки на маршруте. Так он поставил рекорд, став первым человеком, забравшимся Эверест с восточной стороны без обеих конечностей.

Инвалид получил разрешение на восхождение от правительства Непала после того, как верховный суд позволил слабовидящим туристам и людям с двумя ампутациями подниматься выше 6 500 метров.

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В марте мужчина с ограниченными возможностями из Австралии покорил Эверест, несмотря на сломанную инвалидную коляску. Скотт Дулан поднялся на высоту 5364 метра над уровнем моря за 10 дней. На седьмой день похода у его коляски отвалилось колесо.

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