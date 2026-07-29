Европейская страна столкнется с острым дефицитом воды и аномальной жарой

Meteo Suisse: Швейцария столкнется с острым дефицитом воды и аномальной жарой

Швейцария столкнется с острым дефицитом воды и аномальной жарой. Об этом сообщили в Федеральном управлении метеорологии и климатологии Meteo Suisse.

По информации источника, в среду, 29 июля, на европейскую страну обрушится очередная волна жары, которая местами достигнет плюс 39 градусов. В Швейцарии также наблюдается острый дефицит воды, поскольку прошедшие грозы не смогли достаточно увлажнить нижние слои почвы.

Помимо этого, практически на всей территории европейской страны ввели предпоследний, четвертый, уровень опасности природных пожаров. В ряде кантонов, включая Цюрих и Базель, объявили о максимальном риске возгорания.

В связи с повышенным риском пожаров в ряде кантонов ввели запрет на разведение костров и запуск фейерверков. Если это произойдет, 1 августа в Женеве могут не провести традиционный салют в честь Национального дня Швейцарии.

Ранее стало известно, что качество воздуха во Франции серьезно ухудшилось из-за лесных пожаров.