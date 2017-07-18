Инвалидов и пенсионеров отправят путешествовать по России

Ростуризм поможет пенсионерам и людям с ограниченными возможностями путешествовать по стране. Как передает ТАСС, об этом глава федерального агентства Олег Сафонов заявил во вторник, 18 июля.

Он отметил, что большое число инвалидов и пожилых граждан практически не ездит по России. «Мы в федеральном агентстве по туризму считаем необходимым создать условия для доступных путешествий по нашей стране», — подчеркнул Сафонов.

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По его словам, с этой целью ведомство разработало соответствующую программу. Чиновник выразил надежду, что такой проект будет востребован.

Сафонов рассказал, что пенсионеров и инвалидов планируется отправлять в поездки в невысокий туристический сезон, что позволит увеличить поток путешественников в данный период. Другие детали программы он не раскрыл.

В декабре 2016 года руководитель федерального агентства сообщал, что Ростуризм намерен мотивировать пожилых граждан на отдых внутри страны. Сделать это планировалось с помощью льготных путевок, в том числе и на оздоровительные курорты.

