Выезжающих за рубеж российских туристов предложили обложить налогом

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров заявил о необходимости введения выездного сбора с отправляющихся на отдых за рубеж граждан. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает РИА Новости.

Такое предложение политик направил главе Ростуризма Олегу Сафонову. По мнению Петрова, подобный налог должны платить выезжающие за границу по путевкам россияне. Он добавил, что размер сбора будет определяться в зависимости от страны, в которую направится турист. Но эта сумма не должна быть выше 100 рублей с человека за сутки пребывания.

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Доходы от нового налога предполагается использовать для развития туристической инфраструктуры Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Северного Кавказа и других перспективных мест отдыха.

Петров указал, что рост спроса на летние путешествия поставил отечественные направления в невыгодное положение. «Недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьезный перекос в пользу дешевых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья», — сказал он.

Чтобы внутренние направления отдыха могли успешно конкурировать с Египтом, Турцией и другими популярными у туристов странами, нужно развивать их инфраструктурную базу, полагает Петров. Но в этом случае без серьезных финансовых влияний и участия государства не обойтись, уверен он.

В октябре 2016 года с аналогичной инициативой выступило отделение Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе. В РСТ предложили брать налог с выезжающих за рубеж граждан вместо планируемого властями курортного сбора.