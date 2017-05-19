Мэр Сочи предложил ограничить размеры курортного сбора 30 рублями

Мэр Сочи Анатолий Пахомов предложил в начале эксперимента по курортному сбору, ограничить его размер 20-30 рублями в сутки. Об этом он заявил на пресс-конференции «Туристические возможности Сочи», предает агентство РИА Новости.
По словам Пахомова, принимать решение о сумме курортного сбора должен сам город. При этом логично начать с цифры в 20-30 рублей и посмотреть на реакцию туристов. «На фоне того, что Турция демпингует, будет неправильным вводить сбор в 100 рублей в день», — отметил он.
При этом Пахомов поддержал введение подобного налога как такового. По его мнению, эти деньги помогут городской среде развиваться. «В Сочи мы в год тратим порядка 4,5 миллиарда рублей ради того, чтобы принимать туристов достойно. Сегодня эта сумма не окупается, и мы ее пополняем за счет края», — уточнил мэр Сочи.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее раскритиковала идею о введении курортного сбора. «Это логичный шаг в тех случаях, когда спрос зашкаливает, а амортизация от притока туристов не покрывается бюджетом. В нашем случае не совсем такая картина», — отмечала она в комментарии Национальной службе новостей (НСН).
В конце апреля российское правительство поддержало законопроект о курортном сборе. Его ограничили 100 рублями. Предполагается, что туристический налог с 1 января 2018 года придется платить путешественникам, решившим отправиться на отдых в Крым, а также в Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.