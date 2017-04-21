Глава Бурятии предложил взимать денежный сбор с туристов на Байкале

Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов полагает, что с приезжающих на Байкал самостоятельных туристов следует взимать денежный сбор. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает ТАСС.

По мнению чиновника, за счет доходов от такого налога можно будет финансировать уборку территории после отдыха там путешественников. Цыденов напомнил, что восточное побережье озера в Бурятии посещают около 1 миллиона человек в год.

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Речь, в первую очередь, идет о неорганизованных туристах. К примеру, гости из соседней Монголии прибывают на Байкал на своих машинах и вскоре возвращаются на родину, отметил врио главы республики.

«Доходов никаких. Только нагрузка на экологию, на местное население. Доходная часть не формируется в принципе, потому что это дикий туризм», — подчеркнул Цыденов.

В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству ввести в стране курортный сбор. Предполагается, что денежные поступления от этого налога пойдут на развитие туристической инфраструктуры регионов.

Нововведение вначале будет опробовано в Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье. Затем его планируется распространить на другие регионы.

