Глава Ростуризма раскрыл суть курортного сбора

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, что решение о введении курортного сбора будет рассматриваться властями каждого региона России в отдельности. Об этом в среду, 29 марта, сообщает ТАСС.

«То есть это право — взимать данный курортный сбор. А будут ли они это делать, каким образом и будут ли это делать вообще — региональные власти будут определять самостоятельно. В этом суть курортного сбора», — сказал Сафонов в интервью в рамках Международного арктического форума в Архангельске.

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Чиновник добавил, что сейчас конкуренция на рынке путешествий растет как между регионами, так и между внутренним и выездным туризмом. Поэтому к введению такого налога надо подходить крайне осторожно, подчеркнул он.

По его словам, курортный сбор может стать подспорьем при улучшении курортной инфраструктуры в стране. Сафонов заметил, что такой налог должен быть небольшим, чтобы не отвратить граждан от отдыха на родине.

В январе стало известно, что объекты размещения в Ставрополье включат курортной сбор в стоимость проживания, а в соседнем Краснодарском крае взимать его будут налоговые службы.

В ноябре прошлого года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что курортный сбор может создать «не совсем добросовестную конкуренцию между организованным размещением и размещением в частном секторе», где эту сумму платить не придется, сообщила Национальная служба новостей (НСН).

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести в стране эту пошлину в сентябре 2016 года. Нововведение вначале будет опробовано в Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Ставрополье. Затем его планируется распространить на другие регионы.