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14:35, 9 июля 2026Ценности

Лерчек запустила бренд одежды на фоне борьбы с четвертой стадией рака

StarHit: Блогерша Валерия Чекалина запустила бренд одежды LEA на фоне борьбы с раком
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), борющаяся с четвертой стадией рака, запустила бренд одежды LEA. Об этом пишет StarHit.

В ассортименте марки будут представлены спортивная одежда и нижнее белье. Стоимость товаров варьируется от 1,5 тысячи до 23 тысяч рублей и выше.

По словам инфлюэнсерши, новый проект олицетворяет ее моральное состояние. «LEA — мой диалог с женщиной, поддержка каждого ее особенного момента, словно мягкие объятия. В какой-то момент жизни я особенно остро поняла, насколько каждому человеку важно чувствовать эту поддержку», — объяснила знаменитость.

Лерчек уже поделилась рекламными кадрами в аккаунте бренда в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В фотосессии она лично приняла участие. В соцсетях уже начали появляться обзоры от других блогеров, которым удалось протестировать одежду бренда предпринимательницы.

В апреле стало известно, что Лерчек начала продавать уходовую косметику.

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