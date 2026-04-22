09:36, 22 апреля 2026

Лерчек запустила новый бренд косметики на фоне борьбы с четвертой стадией рака

Мария Винар

Кадр: @eyya.skin

Российская блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) запустила новый бренд косметики Eyya Skin на фоне борьбы с четвертой стадией рака. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео инфлюэнсерша предстала в лавандовом платье и без волос, от которых ей пришлось избавиться после первой химиотерапии. Лерчек не смогла сдержать слез на камеру и выразила личные переживания.

«Как показала жизнь, никто не знает, что нас ждет впереди и какая судьба нам уготована. Даже если меня не будет, я хочу чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести. Это думать о себе прежде всего, о своем здоровье, красоте. И мне хотелось, чтобы во всей этой суете, во всем стрессе, которые проживают наши женщины 24 часа в сутки, чтобы они находили святое время для себя», — отметила знаменитость.

В феврале сообщалось, что Лерчек отреклась от своего бренда косметики Letique из-за многомиллионных долгов.

