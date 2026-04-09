Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:26, 9 апреля 2026

Онкобольная блогерша Лерчек побрилась налысо на камеру
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Заболевшая раком блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) побрилась налысо на камеру. Ролик опубликовал ее жених Луис Сквиччиарини в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя инфлюэнсерша, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах, решила избавиться от волос после первой химиотерапии.

На размещенных кадрах фотограф Гоша Камаев запечатлел процесс стрижки онкобольной Чекалиной, которая со слезами на глазах сначала отстригла пряди ножницами, а затем окончательно сбрила их механической машинкой. При этом блогерша прокричала, что стала некрасивой.

Однако возлюбленный звезды поддержал ее и утешил. «Сказали, что будет холодно сначала», — пошутил он. В описании к посту Сквиччиарини попросил фанатов не жалеть пару и подчеркнул, что они хотели привлечь внимание людей к важности проверки собственного здоровья.

В марте стало известно, что Лерчек ослепла на один глаз из-за болезни.

Информация о недуге блогерши появилась 8 марта. Ей сделали операцию, в ходе которой удалили образование в позвоночнике. Она также прошла курсы химиотерапии и лучевой терапии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов назвал два сценария для Украины

    Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

    Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Армения и Азербайджан забеспокоились

    В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok