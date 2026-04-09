Онкобольная блогерша Лерчек побрилась налысо на камеру

Заболевшая раком блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) побрилась налысо на камеру. Ролик опубликовал ее жених Луис Сквиччиарини в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя инфлюэнсерша, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах, решила избавиться от волос после первой химиотерапии.

На размещенных кадрах фотограф Гоша Камаев запечатлел процесс стрижки онкобольной Чекалиной, которая со слезами на глазах сначала отстригла пряди ножницами, а затем окончательно сбрила их механической машинкой. При этом блогерша прокричала, что стала некрасивой.

Однако возлюбленный звезды поддержал ее и утешил. «Сказали, что будет холодно сначала», — пошутил он. В описании к посту Сквиччиарини попросил фанатов не жалеть пару и подчеркнул, что они хотели привлечь внимание людей к важности проверки собственного здоровья.

В марте стало известно, что Лерчек ослепла на один глаз из-за болезни.

Информация о недуге блогерши появилась 8 марта. Ей сделали операцию, в ходе которой удалили образование в позвоночнике. Она также прошла курсы химиотерапии и лучевой терапии.