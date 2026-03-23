Онкобольная Лерчек ослепла на один глаз

Жених Лерчек Сквиччиарини: Блогерша ослепла на один глаз после иммунотерапии

Жених заболевшей раком Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини рассказал, что блогерша ослепла на правый глаз. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Лера прошла первую химию и иммунную терапию. Скоро мы начинаем вторую. Всего их будет девять. Правый глаз пока не видит полностью», — рассказал Сквиччиарини. Он также добавил, что болевой синдром в ноге у Лерчек стал слабее после лучевой терапии.

Ранее 16 марта сообщалось, что суд приостановил уголовное дело о выводе из России более 250 миллионов рублей в отношении Чекалиной из-за болезни. Блогершу отпустили из-под домашнего ареста.

8 марта стало известно, что Чекалина больна раком. Блогерша Алина Акулова рассказала, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах. Ей сделали операцию, в ходе которой удалили образование в позвоночнике. Она также пройдет курсы химиотерапии и лучевой терапии.