23:35, 23 марта 2026

Онкобольная Лерчек ослепла на один глаз

Марина Совина
Валерия Чекалина. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жених заболевшей раком Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини рассказал, что блогерша ослепла на правый глаз. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Лера прошла первую химию и иммунную терапию. Скоро мы начинаем вторую. Всего их будет девять. Правый глаз пока не видит полностью», — рассказал Сквиччиарини. Он также добавил, что болевой синдром в ноге у Лерчек стал слабее после лучевой терапии.

Ранее 16 марта сообщалось, что суд приостановил уголовное дело о выводе из России более 250 миллионов рублей в отношении Чекалиной из-за болезни. Блогершу отпустили из-под домашнего ареста.

8 марта стало известно, что Чекалина больна раком. Блогерша Алина Акулова рассказала, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах. Ей сделали операцию, в ходе которой удалили образование в позвоночнике. Она также пройдет курсы химиотерапии и лучевой терапии.

    Последние новости

    В России анонсировали новые условия для мира на Украине

    Для пенсионеров захотели заблокировать звонки из-за рубежа

    В Британии ввели ограничения на продажу топлива

    Зеленского уличили в попытках заискивания перед Западом

    Небензя назвал число пострадавших от ударов ВСУ мирных россиян

    Умер замглавы комитета Госдумы по обороне

    Онкобольная Лерчек ослепла на один глаз

    Экс-премьера Украины удивило поведение жителей Киева

    В Иране высказались о завершении войны

    В США заявили о масштабных планах в отношении Ближнего Востока

    Все новости
