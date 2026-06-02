11:13, 2 июня 2026Мир

На Западе предупредили о последствиях задержания Францией танкера из России

Дизен: Задержание танкера «Тагор» является шагом к войне с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marine Nationale / Handout via Reuters

Задержание Францией следовавшего из России нефтяного танкера «Тагор» может спровоцировать вооруженный конфликт с российской стороной. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Мы все проигрываем, когда от свободы перемещения отказываются, а морские суда становятся целями захватов. Очередной шаг к войне», — сказано в публикации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео задержания танкера. По его словам, операция была якобы произведена «в строгом соответствии с морским правом». «Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство», — написал французский лидер.

Посольство России в Париже заявило, что капитаном танкера «Тагор», который задержали Военно-морские силы Франции, мог быть россиянин. Российское представительство запросило у Парижа информацию о наличии граждан РФ на судне, однако французский МИД до сих пор не предоставил ответа.

