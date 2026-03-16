Лерчек сделали операцию

Адвокат Чекалиной Лисановская: Блогерше удалили образование в позвоночнике

Блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, сделали операцию на позвоночнике. Об этом сообщила ее адвокат Юлия Лисановская в разговоре с ТАСС.

«Чекалиной сделали еще одну операцию, удалили образование в позвонках. Прописан постельный режим», — рассказала адвокат.

Она добавила, что Лерчек не может самостоятельно передвигаться.

Ранее о болезни блогерши впервые высказался ее бывший муж Артем Чекалин. Он заявил, что ей помогают все друзья и родственники.

До этого возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини рассказал о ее лечении. По его словам, блогерша, помимо химиотерапии, будет проходить и лучевую терапию.

8 марта стало известно, что у блогерши обнаружили рак. Сквиччиарини заявил, что Лерчек провели операцию на позвоночнике, так как он начал разрушаться. Позднее ее подруга Алина Акилова рассказала, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии.

