13:01, 24 февраля 2026Ценности

Лерчек отреклась от своего бренда косметики из-за многомиллионных долгов

Блогерша Лерчек отреклась от бренда Letique из-за долгов на 174 млн рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская блогерша Валерия Чекалина, известна как Лерчек (Lerchek), отреклась от своего бренда косметики Letique из-за многомиллионных долгов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инфлюэнсерша покинула компанию «Би фит», которую она создала вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком, из-за долгов по налогам на 174 миллиона рублей.

Согласно данным, изначально Лерчек владела 75 процентами марки, при этом 25 процентов находилось у доверенного лица. Спустя время ее участие в деятельности компании снизилось до 37,5 процента, а позже она полностью передала всю свою долю Чекалину.

В марте 2023 года десятки подписчиц обвинили Лерчек в мошенничестве. Покупательницы бренда Letique признались, что бизнесвумен вымогала у них деньги с помощью «Колеса Фортуны», доступ к которому появлялся после покупки косметики. Среди призов числились три машины, множество iPhone и телевизор, однако на самом деле клиенты получали пробники средств марки и видеогайды с тренировками.

