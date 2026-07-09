ВСУ ударили по заправке в регионе России

Хинштейн: Мужчина ранен при атаке ВСУ на заправку в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали заправку в хуторе Фонов Рыльского района Курской области. В результате 58-летний местный житель получил ранение, сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение груди, левого бедра и акубаротравму. Однако от госпитализации он отказался.

«У автозаправочной станции незначительные повреждения», — добавил Хинштейн.

Ранее украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обояни. Три человека пострадали, еще одного спасти не удалось. Не выжившим оказался бывший глава города.