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14:36, 9 июля 2026Россия

ВСУ ударили по заправке в регионе России

Хинштейн: Мужчина ранен при атаке ВСУ на заправку в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали заправку в хуторе Фонов Рыльского района Курской области. В результате 58-летний местный житель получил ранение, сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение груди, левого бедра и акубаротравму. Однако от госпитализации он отказался.

«У автозаправочной станции незначительные повреждения», — добавил Хинштейн.

Ранее украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обояни. Три человека пострадали, еще одного спасти не удалось. Не выжившим оказался бывший глава города.

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