Стало известно о смерти российского экс-чиновника после удара ВСУ по заправке

Хинштейн сообщил о смерти экс-чиновника после удара ВСУ по заправке в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram сообщил о смерти бывшего чиновника после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заправке в регионе.

Днем 17 июня украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обояни. До этого сообщалось, что в результате происшествия три человека пострадали, еще одного спасти не удалось.

Как стало известно, не выжившим оказался бывший глава Обояни, экс-депутат областной Думы, почетный работник общего образования России, учитель истории с многолетним стажем и бывший директор Обоянской школы №2 Сергей Карелов. Мужчине было 63 года.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 17 июня уничтожили 157 беспилотников ВСУ. Атаке подверглись 15 регионов. Затем с 7 до 9 часов утра Украина выпустила по России еще 44 дрона. А в последующие пять часов еще 72 беспилотника были сбиты.