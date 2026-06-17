Украинский БПЛА ударил по АЗС в российском приграничном регионе

Хинштейн: Два человека пострадали и один не выжил при ударе БПЛА по АЗС в Курской области

Два человека пострадали и один не выжил при ударе украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по автозаправочной станции (АЗС) в Обояни Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского приграничного региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что у 44-летнего мужчины и 37-летней женщины акубаротравма, слепые осколочные ранения. Хинштейн выразил соболезнования близким жертвы вражеской атаки.

Губернатор рассказал, что еще один удар произошел на автодороге Белица-Коммунар Беловского района. Там беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал водитель. У 56-летнего мужчины акубаротравма. Ему начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

В Минобороны доложили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 июня уничтожили 157 украинских БПЛА. Атакам подверглись 15 регионов, среди которых Крым, Орловская, Рязанская, Тверская и Липецкая области, а также Московский регион. Также дроны ликвидировали над Черным морем.