Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:46, 17 июня 2026Россия

Опубликовано заявление Минобороны о массированной атаке ВСУ на Россию

Российские средства ПВО в ночь на 17 июня уничтожили 157 БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 16 на 17 июня уничтожили 157 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в опубликованном Минобороны заявлении, его цитирует «Интерфакс».

Оборонное ведомство сообщило, что массированной атаке подверглись 15 российских регионов, среди которых Крым, Орловская, Рязанская, Тверская и Липецкая области, а также Московский регион. Кроме того, БПЛА ВСУ были сбиты над Черным морем.

Все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 17 июня предприняли попытку нанести удар по Москве. Средства ПВО сбили 10 украинских БПЛА, летевших на столицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано заявление Минобороны о массированной атаке ВСУ на Россию

    В рассекреченных документах НАСА нашли упоминание базы пришельцев на Луне

    Российский чиновник оправдал запрет продуктов из Армении

    Взрывы петард довели россиянина до преступления

    Возле базы сборной Германии на ЧМ-2026 заметили ядовитую змею

    Пленный из ВСУ заявил о двух попытках суицида после мобилизации

    В российском регионе стартовала продажа конфискованного имущества бывших чиновников

    Главком ВСУ сменил командира бригады в Константиновке

    В Европе представили «аналог Tomahawk»

    Россиянка описала европеек на отдыхе фразой «могут вести себя откровенно и вульгарно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok