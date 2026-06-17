В Минобороны сообщили о пятичасовой массированной атаке ВСУ на Россию

Минобороны: Над регионами России за пять часов сбили 72 беспилотника ВСУ

Над регионами России за пять часов сбили 72 украинских беспилотника. О новой массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили в Минобороны.

Атака длилась с 9:00 до 14:00 по московскому времени. Для налета ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, дроны сбивали над территориями 11 регионов России — Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Несколько беспилотников силы противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря.

О пострадавших и разрушениях на земле подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 17 июня уничтожили 157 беспилотников ВСУ. Атаке подверглись 15 регионов. Затем с 7 до 9 часов утра Украина выпустила по России еще 44 дрона.