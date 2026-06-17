В Минобороны раскрыли детали утренней массированной атаки ВСУ

Минобороны: Над регионами России за два часа сбили 44 беспилотника ВСУ

Над регионами России за два часа сбили 44 украинских беспилотника. Детали утренней массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны.

Атака продолжалась в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени. Для налета на российские регионы ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Дроны сбивали над территориями девяти регионов — Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, а также Московского региона и Краснодарского края. Кроме того, часть беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в ночь с 16 на 17 июня уничтожили 157 беспилотников ВСУ. Атаке подверглись 15 регионов.