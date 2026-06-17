Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 17 июня 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали утренней массированной атаки ВСУ

Минобороны: Над регионами России за два часа сбили 44 беспилотника ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Над регионами России за два часа сбили 44 украинских беспилотника. Детали утренней массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны.

Атака продолжалась в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени. Для налета на российские регионы ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Дроны сбивали над территориями девяти регионов — Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, а также Московского региона и Краснодарского края. Кроме того, часть беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в ночь с 16 на 17 июня уничтожили 157 беспилотников ВСУ. Атаке подверглись 15 регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп договорился с Европой об Украине. Какую цену за поддержку США заплатят страны G7?

    Франции предложили временную замену танку Leclerc

    Ветка насквозь проткнула шею российской школьнице

    Часть россиян предупредили об экстремальных ливнях и аномальной прохладе

    Раскрыто число получивших «визу традиционных ценностей» в Россию иностранцев

    Опубликованы фото победившей в конкурсе красоты «российской Сандры Буллок»

    Макгрегор высказался о возможном бое с Махачевым

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ увеличилось до 20

    Стало известно о смерти работника при утечке химических веществ на российском предприятии

    Несколько версий Lada Granta и Niva Legend подешевели для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok