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14:40, 9 июля 2026Путешествия

Россиянам раскрыли способ вернуть деньги за плохой отель

Депутат Тарбаев: Туристы могут вернуть деньги, если гостиница не соответствует описанию
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Q world / Shutterstock / Fotodom

Туристы могут вернуть деньги, если гостиница не соответствует описанию или фотографиям, заявленным при бронировании номеров. Действенный способ получить компенсацию россиянам раскрыл депутат Государственной думы (ГД) Сангаджи Тарбаев в беседе с Life.ru.

По сообщению представителя ГД, чтобы добиться возврата средств, необходимо зафиксировать несоответствия при въезде в отель, составить акт на ресепшене или пригласить гида для урегулирования проблем, а также обратиться к туроператору в случае покупки путевки у него. После возвращения домой клиенты могут подать письменную претензию турагенту с приложением всех доказательств заселения в плохие условия или обратиться в суд.

«Если отель входил в состав туристического пакета (турпродукта), то ответственность за несоответствие несет туроператор, получивший оплату за весь комплекс услуг. Например, вы заселились, а отель, номер, территория абсолютно не соответствуют фотографиям и обещаниям турагента», — объяснил Тарбаев.

Ранее туроператор неделю пытался вернуть домой загулявшего в Таиланде россиянина. Когда пришло время возвращаться домой, мужчина не явился на обратный рейс.

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