Россиянам раскрыли способ вернуть деньги за плохой отель

Депутат Тарбаев: Туристы могут вернуть деньги, если гостиница не соответствует описанию

Туристы могут вернуть деньги, если гостиница не соответствует описанию или фотографиям, заявленным при бронировании номеров. Действенный способ получить компенсацию россиянам раскрыл депутат Государственной думы (ГД) Сангаджи Тарбаев в беседе с Life.ru.

По сообщению представителя ГД, чтобы добиться возврата средств, необходимо зафиксировать несоответствия при въезде в отель, составить акт на ресепшене или пригласить гида для урегулирования проблем, а также обратиться к туроператору в случае покупки путевки у него. После возвращения домой клиенты могут подать письменную претензию турагенту с приложением всех доказательств заселения в плохие условия или обратиться в суд.

«Если отель входил в состав туристического пакета (турпродукта), то ответственность за несоответствие несет туроператор, получивший оплату за весь комплекс услуг. Например, вы заселились, а отель, номер, территория абсолютно не соответствуют фотографиям и обещаниям турагента», — объяснил Тарбаев.

Ранее туроператор неделю пытался вернуть домой загулявшего в Таиланде россиянина. Когда пришло время возвращаться домой, мужчина не явился на обратный рейс.