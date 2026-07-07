Туроператор неделю пытался вернуть домой загулявшего в Таиланде россиянина

Россиянин загулял в отпуске и отказался возвращаться домой со словами «Таиланд — мой дом»

Туроператор вместе с семьей неделю пытались вернуть домой загулявшего в отпуске россиянина, который отказался возвращаться со словами «Таиланд — мой дом». Об этом пишет издание Baza.

Уточняется, что 48-летний Евгений работает шахтером в Кузбассе. В Таиланд он отправился на пять дней в отпуск, без семьи, и отдыхал в Паттайе. Когда пришло время возвращаться домой, россиянин просто не сел на обратный рейс.

Туроператор и мать соотечественника забили тревогу. Через некоторое время Евгений все-таки ответил на звонок и сообщил, что «Таиланд — его дом». На следующий день, уже трезвый, россиянин снова вышел на связь и попросил купить ему билет домой. При этом он объяснил, что по окончании отпуска забаррикадировался в номере и требовал прямой рейс бизнес-классом. Узнав, что он стоит около 173 тысяч рублей, он, матерясь, отказался возвращаться в Россию.

Кроме того, Евгения в отпуске обокрали две женщины, забрав документы и деньги. Также россиянина задержали за неоплаченный счет в ресторане. По просьбе сына его мать перевела деньги прохожим, чтобы он смог снять номер в гостинице на две ночи. После этого он снова перестал выходить на связь.

Ранее россиянка без билета прилетела из США во Францию и отказалась возвращаться. Следователи пытаются выяснить, каким образом она смогла без билета пройти все пункты контроля в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.