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06:58, 1 декабря 2024Путешествия

Россиянка без билета прилетела из США во Францию и отказалась возвращаться

CNN: россиянка без билета прилетела из США в Париж и помешала выслать себя
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россиянка прилетела в Париж из Нью-Йорка без билета и отказалась возвращаться в США, помешав своей высылке. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Женщина, которая улетела без билета на рейсе Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж ранее на этой неделе, остается во Франции после того, как вызвала суматоху на рейсе, который должен был доставить ее обратно в США в субботу», — указано в сообщении.

В данный момент следователи пытаются выяснить, каким образом россиянка смогла без билета пройти все пункты контроля в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. В материале отмечается, что женщине по возвращению в США могут предъявить обвинение в административном правонарушении.

Ранее туристку из Братска отказались пустить на Сейшельские острова из-за нехватки денег. Женщина купила поездку на курорт богачей в турагентстве, однако перед путешествием ее не предупредили, что на Сейшелах есть требование к иностранцам — иметь по 150 долларов наличными на каждые сутки пребывания.

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