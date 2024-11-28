Россиянку отказались пустить на курорт богачей из-за нехватки денег

Туристку из Братска отказались пустить на Сейшелы из-за нехватки денег

Туристку из Братска отказались пустить на Сейшельские острова из-за нехватки денег, в ответ россиянка решила засудить продавшую ей тур фирму. Об этом рассказал юрист Игорь Косицын в личном Telegram-канале.

Женщина купила поездку на курорт богачей в турагентстве, однако перед путешествием ее не предупредили, что на Сейшелах есть требование к иностранцам — иметь по 150 долларов наличными на каждые сутки пребывания. В итоге россиянку депортировали при въезде на острова.

Туристка обратилась в суд, обвинив во всем турагента. По ее словам, в выданной ей памятке не было сведений об этих правилах. Якобы информация появилась позднее. Однако турфирма вину не признала, добавив, что оповещение клиентов — это еще и проблема туроператора.

Представители туроператора же в суде заявили, что с 2021 года случаев депортации российских туристов из-за отсутствия наличных не было. «И турагент, и туроператор указали на то, что в деле нет достаточных доказательств того, что туристку не пустили именно по той причине, о которой она заявила», — указал юрист.

И хотя жительница Братска пыталась обосновать свои слова скриншотом обрезанного письма консульского департамента, документ не приняли, а в иске женщине отказали.

Ранее другую путешественницу из Австралии выдворили с рейса на Бали из-за «небезупречного» паспорта. Причиной стало небольшое желтое пятно на странице с фотографией.