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20:03, 12 ноября 2024Путешествия

Туристку выдворили с рейса на Бали из-за «небезупречного» паспорта

Virgin Australia выдворила туристку с рейса на Бали из-за пятна в паспорте
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Авиакомпания Virgin Australia выдворила австралийскую туристку с рейса на Бали из-за незначительных повреждений ее паспорта. Подробности сообщил портал Yahoo News.

В начале ноября 30-летняя Рене Ридер собиралась лететь в Денпасар из Мельбурна. Она успешно прошла регистрацию, таможню и паспортный контроль, однако на последней проверке перед посадкой в самолет ее развернули.

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Сотрудники перевозчика заметили в паспорте туристки небольшое желтое пятно на странице с фотографией. Они заявили, что проездные документы должны быть в безупречном состоянии и сняли женщину с рейса.

Ридер пожаловалась, что потратила на несостоявшуюся поездку больше 2 тысяч австралийских долларов (почти 129 тысяч рублей). Она призвала других путешественников трижды проверять паспорта перед полетами.

Ранее российскую туристку не пустили в Грузию из-за места рождения в паспорте. Таможенники объяснили отказ словами «Крым — это Укpаина».

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