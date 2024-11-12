Туристку выдворили с рейса на Бали из-за «небезупречного» паспорта

Virgin Australia выдворила туристку с рейса на Бали из-за пятна в паспорте

Авиакомпания Virgin Australia выдворила австралийскую туристку с рейса на Бали из-за незначительных повреждений ее паспорта. Подробности сообщил портал Yahoo News.

В начале ноября 30-летняя Рене Ридер собиралась лететь в Денпасар из Мельбурна. Она успешно прошла регистрацию, таможню и паспортный контроль, однако на последней проверке перед посадкой в самолет ее развернули.

Сотрудники перевозчика заметили в паспорте туристки небольшое желтое пятно на странице с фотографией. Они заявили, что проездные документы должны быть в безупречном состоянии и сняли женщину с рейса.

Ридер пожаловалась, что потратила на несостоявшуюся поездку больше 2 тысяч австралийских долларов (почти 129 тысяч рублей). Она призвала других путешественников трижды проверять паспорта перед полетами.

Ранее российскую туристку не пустили в Грузию из-за места рождения в паспорте. Таможенники объяснили отказ словами «Крым — это Укpаина».