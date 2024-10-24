В Грузии объяснили отказ пустить в страну россиянку словами «Крым — это Укpаина»

Российская путешественница отправилась в Грузию и получила отказ во въезде в страну из-за внутреннего паспорта. Своим опытом она поделилась в блоге «тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор приехала на границу страны с Россией вместе с друзьями и мужем-итальянцем. Во время паспортного контроля у туристки попросили не только заграничный, но и внутренний документ, в котором указано, что она родилась в Крыму.

Именно из-за места рождения девушку отказались пустить в Грузию. «Крым — это Укpаина! Поменяйте паспорт или прописку, и пустим. Плохой паспорт!» — такими словами объяснили свое решение грузинские пограничники.

Блогерша отметила, что в пандемийном 2020 году ей тоже не удалось побывать в Грузии. Тогда причиной отказа стал недавний визит в Китай. «Пограничник сразу же достал маску из-под стола, запаниковал. Смотрел на меня так, словно я заразу в его дом принесла», — вспомнила россиянка.

Тем временем Россия ввела более лояльные правила для приезжающих из Грузии. Теперь жители этой страны смогут находиться и работать на территории России без визы свыше 90 дней.