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09:07, 19 августа 2024Путешествия

Россиянка побывала на Бали и описала остров фразой «отлетевшим и серферам там хорошо»

Фото: Matt Dunbar / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша побывала на Бали и описала популярный индонезийский остров фразой «отлетевшим и серферам там хорошо». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Мама на море» на платформе «Дзен».

Автор объяснила, что на Бали следует ездить только ради серфинга и «просветленной» атмосферы города Убуд. «Других причин для посещения Бали я не вижу», — заявила блогерша.

Туристка рассказала, что океан оставил сильные впечатления. Кроме того, в Убуде множество храмов, которые можно посещать. «Такое ощущение, что местные жители сначала строят храм, а потом уже пристраивают к нему жилище для себя», — заключила россиянка.

Ранее другая российская туристка побывала в Грузии и рассказала, что отдых за 85 тысяч рублей ее разочаровал. Она пожаловалась, что «попала в 1990-е, которые видела в фильмах».

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